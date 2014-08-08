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مقتل شقيقين وموظف اثر اقتحام مجهولين منازلهم بالأسلحة الآلية بالشرقية

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مقتل شقيقين وموظف اثر اقتحام مجهولين منازلهم بالأسلحة الآلية بالشرقية مقتل شقيقين وموظف اثر اقتحام مجهولين منازلهم بالأسلحة الآلية بالشرقية

اللواء سامح الكيلاني

شهدت قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق , بمحافظة الشرقية حاله من الفزع والرعب بعد قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بأقتحام القرية والسطو المسلح على منزل تاجر وشقيقه وموظف بالقرية , وأطلقوا عليهم وابل من الأعيرة النارية , مما أسفر عن مصرعهم فى الحال بسبب خلافات ثأرية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد رفعت خضر مدير المباحث المباحث الجنائية مفاده مقتل 3 أشخاص بقرية شمبارة الميمونه بالزقازيق بعد قيام مجهولين بأطلاق وابل من النيران على أهالى القرية لخلافات ثأرية بين الطرفين .

على الفور انتقل مدير الأمن اللواء سامح الكيلانى وتم فرض كردونا أمنيا بالقرية فى محاولة لضبط مرتكبى الواقعة .

وفى نفس السياق إنتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار إسلام حسين لمناظرة جثث المتوفيين , للتصريح بالدفن .

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