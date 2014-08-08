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محاكمة آسيوي بقضية حيازة ونشر مواد إباحية للأطفال

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محاكمة آسيوي بقضية حيازة ونشر مواد إباحية للأطفال محاكمة آسيوي بقضية حيازة ونشر مواد إباحية للأطفال

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم آسيوي بتهمة حيازة ونشر مواد إباحية خاصة بالأطفال وإحالته لمحكمة جنح أبوظبي .

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الاسيوي بتبادل ونشر افلام خليعة تخص الاطفال عبر الإنترنت حيث تم رصده من قبل وحدة حماية الطفل، التي أحالته إلى النيابة العامة في أبوظبي، وبسؤال المتهم اعترف بقيامه بالواقعة وافاد بقيامه بتداول افلام خليعة سواء للكبار او الاطفال وقرر بان الرقم المستخدم للإنترنت يعود له، وبندب المختبر الالكتروني بدائرة القضاء لفحص الاجهزة الالكترونية المضبوطة والهواتف تبين احتواؤها على افلام اباحية خاصة بالأطفال بعد مقارنتها مع الصور والافلام الاباحية المضبوطة من قبل الشرطة .

وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بقيامه بالواقعة وطالبت النيابة بمحاكمة المتهم طبقاً لنص المواد 1،17/1-3،18،41،42 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

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