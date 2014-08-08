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ترشيح هيفاء المنصور لإخراج فيلم من بطولة إيلي فاننينغ

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ترشيح هيفاء المنصور لإخراج فيلم من بطولة إيلي فاننينغ ترشيح هيفاء المنصور لإخراج فيلم من بطولة إيلي فاننينغ

الخميس 07-08-2014 23:08

بعد النجاحات التي حققتها المخرجة هيفاء المنصور وحصول فيلمها الأخير "وجدة" على عدد من الجوائز العالمية، تمّ ترشيحها مؤخّراً لإخراج فيلم يروي قصة حبّ ماري شيلي مؤلفة "فرانكشتاين" مع الشاعر الإنجليزي بيرسي، حيث ستقوم بدور "ماري شيلي" في فيلم "عاصفة في النجوم" الممثلة إيلي فاننينغ.

وبرغم أنّ مصادر تمويل الإنتاج لم تؤمن حتى الآن، إلا أنّ المنصور تأمّل في أن تبدأ بتصوير الفيلم في عام 2015 استناداً إلى سيناريو كتبته الأسترالية إيما جينسن. وقد أكّد نقّاد سينمائيّون أنّ اختيار هيفاء المنصور لإخراج الفيلم كان اختياراً صائباً، لافتين إلى الإمكانات الفنية التي تتمتّع بها، حين يتعلق الأمر بقصص فتيات لديهنّ أحلام وطموحات، في إشارة إلى فيلم "وجدة" الذي أخرجته المنصور، وأُنجز تصويره بالكامل في السعودية.

وقد أعرب منتجو الفيلم عن ثقتهم بأنّ فاننينغ، التي احتفلت بعيد ميلادها السادس عشر في نيسان/أبريل الماضي، تتمتع بموهبة فنية كفيلة بنقلها من ممثلة طفلة إلى مرحلة القيام بأدوار ناضجة من خلال مشروع الفيلم الجديد.
والجدير بالذكر أنّ ماري غودون، ابنة رائدة الحركة النسويّة ماري ولستونكرافت والفيلسوف الروائي وليام غودون، كانت في السابعة عشرة من العمر، عندما التقت بيرسيشيلي، وبدأت مع الشاعر الإنجليزي علاقة أثارت كثيراً من الجدل حينها، إذ كان بيرسي متزوّجاً، وبقي متزوجاً حتى عام 1816، عندما انتحرت زوجته هاريت، وكتبت ماري رواية "فرانكشتاين" في سنّ التاسعة عشرة.

 

 

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