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أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام

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أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام

الجمعة 08-08-2014 00:35

احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "شام"، بحضور أفراد العائلة، في منزلها بالقاهرة. وقد نشرت "شام" عبر موقع "إنستغرام" صوراً من الاحتفال.

أصالة، بعد أن أمضت فترة نقاهة في الخارج، عادت بالأمس إلى ، حيث تستعدّ لطرح ألبومها قريباً، فيما لا تزال حاليّاً في مرحلة التحضير له.

من جهة أخرى، عادت أصالة لتطلّ على الشاشة مجدّداً، من خلال برنامج "صولا"، في موسمه الرابع. وقد كانت افتتحته باستضافة الفنّانة "أحلام"، على أن تكون الفنانة "أنغام" ضيفتها في الحلقة الثانية، التي ستعرض اليوم.

 

 

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