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محمود كبيش: المحكمة غير ملزمة برفض المفتى الإعدام بـ"أحداث الاستقامة"

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محمود كبيش: المحكمة غير ملزمة برفض المفتى الإعدام بـ"أحداث الاستقامة" محمود كبيش: المحكمة غير ملزمة برفض المفتى الإعدام بـ"أحداث الاستقامة"

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن المحكمة غير ملزمة برأى مفتى الديار المصرية فى إعدام محمد بديع مرشد جماعة الإخوان كون رأيه "أقل من كونه استشارى" ومن حقها أن تصدر حكم على النحو الذى تراه.

وأضاف "كبيش" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أنه لا تعليق على ما اتخذته محكمة جنايات الجيزة بإحالة ملف قضية "مسجد الاستقامة" المتهم فيها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة للمفتى مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، قد قضت بإحالة ملف القضية للمفتى مرة أخرى، لإبداء الرأى الشرعى وتحديد 30 أغسطس للنطق بالحكم فى أحداث الاستقامة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.


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