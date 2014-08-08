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3 مصانع جديدة ومحطة خرسانة جاهزة للمدينة العمالية بالمنطقة الصناعية بالمنيا

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3 مصانع جديدة ومحطة خرسانة جاهزة للمدينة العمالية بالمنطقة الصناعية بالمنيا 3 مصانع جديدة ومحطة خرسانة جاهزة للمدينة العمالية بالمنطقة الصناعية بالمنيا

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على تخصيص أرض بالمنطقة الصناعية لتركيب محطة خرسانة جاهزة لاستخدامها في مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك تشجيعا لإقامة المدينة العمالية لخدمة العمال بالمنطقة الصناعية .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة واحمد فؤاد المشرف العام علي المناطق الصناعية وعدد من المستثمرين بالمحافظة.

كما وافق المحافظ على تخصيص أرض لإقامة ثلاثة مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية لإنتاج كبسولات الطاقة المضغوطة وأخر لتقطيع الرخام وملحق به مركز لتدريب الشباب والثالث
> مصنع للملابس الجاهزة مما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

من جانبه أكد المحافظ خلال الاجتماع على جدية المحافظة في حل جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين ، بهدف تحقيق تنمية صناعية متكاملة.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات مما سيساهم في فتح أفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو داخل المحافظة.

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