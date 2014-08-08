“داعش” يبيح قطع رؤوس الجيش السوري

أباح تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام والمعروف باسم “داعش” قطع رؤوس من أسماهم بالأعداء والنصيرية وأى شخص ينتمى إلى الجيش العربى السورى، مهددين الشعب بقطع الرؤوس.

ورد التنظيم على أحد الأسئلة من بعض الأشخاص حول جواز قطع الرؤوس فى الحرب بحديث عن عمرو بن عبد الله عن “النبى”- صلى الله عليه وسلم- قال: “تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ”.

وقال التنظيم فى بيان له ذبح الكفار وجز رؤوسهم استشهاداً بقول الله بسم الله الرحمن الرحيم: “فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ”.