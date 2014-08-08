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محمود طاهر ينتصر للأندية على حساب ' المصلحة الفردية للأهلي '

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محمود طاهر ينتصر للأندية على حساب ' المصلحة الفردية للأهلي ' محمود طاهر ينتصر للأندية على حساب ' المصلحة الفردية للأهلي '

يتبنى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي رأيا مختلفا عن سابقيه فيمن قادوا القلعة الحمراء، فيما يخص بيع حقوق بث الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة منح كل ناد حق تسويق مبارياته بشكل منفرد في الموسم المقبل من الدوري الممتاز، 2014-2015.

لكن محمود طاهر صرح لـFilGoal.com "رغم أن مصلحة الاهلي هي البيع الفردي لأنه سيجني أموالا أكبر بكثير من البيع الجماعي، ولكن هناك رأي أخر أدعمه".

وأوضح "هناك أندية كثيرة ستتضرر من البيع الفردي، لأنها لن تستطيع جني أموالا جيدة في مبارياتها".

وتابع "لهذا صالح الأندية هو أن يتم البيع بشكل جماعي، وحاليا نعمل على اختيار أفضل طريقة للجميع في لجنة الأندية".

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