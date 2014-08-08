“يديعوت”: 46 % من الإسرائيليين يرغبون فى استمرار العدوان على غزة

أيد 46% من الإسرائيليين، فى استطلاع للرأى نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” استمرار العدوان على قطاع غزة، فيما رأى 36% أنه يجب إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليس مع حماس، من أجل الحصول على ضمانات للهدوء عند الحدود مع غزة، وقال 12% إنهم يأملون بأن “الضربة التى وُجهت إلى حماس ستضمن الهدوء لفترة طويلة، حتى الجولة المقبلة”.

> واعتبر 62% من المشاركين فى الاستطلاع أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أدار العدوان بصورة جيدة أو جيدة جدا، فى الحلبة الإسرائيلية الداخلية وفى الحلبة الدولية، وذلك على الرغم من التوتر فى العلاقات بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية الذى ازداد عمقا خلال العدوان.

واعتبر أكثر من ثلثى المستطلعين أن الجيش الإسرائيلى كان مستعدا بشكل مناسب للقتال من ناحية العتاد وإمداد القوات، قياسا بحرب لبنان الثانية عندما كانت إمدادات القوات ضعيفة، وأيضا من ناحية العمليات العسكرية التى نفذها.