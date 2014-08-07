محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال التطوير بالمحاور المرورية والميادبن بالشيخ زايد

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل والعقيد محمد عامر مدير إدارة مرور الاسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الاسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية.

تضمنت الجولة تفقد المحور المرورى بتقاطع طريق صبرى مبدى مع الشارع التجارى أمام مقر ديوان عام المحافظة وتقاطع المحور المرورى أمام مركز شباب الشيخ زايد والتصور العام لتطوير هذه المحاور بالإضافة إلى تفقد ما تم تنفيذه من أعمال ازدواج ورصف شارع طريق أبو الهول وتطوير حديقة الشيخ .

وتابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع فؤاد عزيز غالى من ميدان عمربن الخطاب بالمرحلة الخامسة وصولاً إلى ميدان الملابس الجاهزة ومتابعة الأعمال التى يجرى تنفيذها لإعادة تطوير وتأهيل الميدان ورصف جميع الشوارع والطرق المحيطة به حتى منطقة الدوحة وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية لحركة السيارات والمركبات والقضاء على الاختناقات المرورية بالمنطقة.

وتضمنت الجولة تفقد ومتابعة الشوارع والطرق المحيطة بجمعية التثقيف الفكرى وما تم تنفيذه من أعمال رفع القمامة والمخلفات والنظافة العامة للمنطقة .

وأختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة نزل الشباب والملابس الجاهزة بحى الشيخ زايد، وخلال الجولة أكد المحافظ على جميع المسؤلين والشركات المنفذة لكافة الأعمال بضرورة مضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من إنجاز كافة الأعمال والإنتهاء منها خلال أسبوعين على الأكثر حتى يشعر المواطنيين بالتغيير والتطوير الحقيقى .