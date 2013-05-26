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بالصور.. هاكر سعودى يخترق الشركة المستضيفة لموقع البابا تواضروس الثانى

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بالصور.. هاكر سعودى يخترق الشركة المستضيفة لموقع البابا تواضروس الثانى بالصور.. هاكر سعودى يخترق الشركة المستضيفة لموقع البابا تواضروس الثانى

اخترق اليوم، هاكر سعودى، موقع شركة tecmina الذى يستضيف موقع البابا تواضروس الثانى، حيث تعمل الشركة على حجز دومينات واستضافة مواقع وتأجير سرفيرات، ومن بينها الموقع الرسمى للبابا تواضروس الثانى.

وقال إبرام لويس، مؤسس رابطة ضحايا الاختفاء والاختطاف القسرى لـ"اليوم السابع"، إن المخترقين وضعوا رسالة على الصفحة الرئيسية للشركة: "K.S.A …H.K.A.E.R نحن آسفون على ما حدث ولكن لا توجد وسيلة لإسماع صوتنا نحن المسلمون المضطهدون اليوم، خاصة فى سوريا وأفغانستان وروسيا والهند وبورما وفلسطين ولكن سيأتى اليوم ليكون المؤمنون أقوى".

يذكر أن شركة tecmina هى شركة مصرية مقر عملها بالإسكندرية.
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