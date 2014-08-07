«غزة فى البساط الأخضر».. ميسي يهاجم إسرائيل.. وبوفون بالوشاح.. ورونالدو كلنا فلسطين.. إيمري يصلى للشهداء

كتب : محمد الموجى

يواصل الكيان الصهيوني حربه على قطاع غزة، والتى تسببت حتى الأن في استشهاد مئات الأطفال الأبرياء، وإصابة الالاف، ورسم مستقبل باهت لهم، وفقًا لما ذكرته، بيرنيل ايرنسايد -رئيسة المكتب الميداني الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بغزة- :«أطفال غزة يواجهون مستقبلًا قاتمًا بعد الحرب، وأن أكثر من 400 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع وأن نحو 400 ألف طفل أصيبوا بصدمة».

ومع كل غارة صهيونية على غزة، يستشهد فيها أطفالها تعلو أصوات لاعبي كرة القدم بإدانة ما يتعرضون له، مهاجمين ممارسات إسرائيل العدوانية ضدهم، ومطالبين العالم بتدخل دوُلي لإنقاذهم.

«ميسي يهاجم إسرائيل»:

أدان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الحرب على غزة، مطالبًا إسرائيل بالكف عن عدوانها على أطفال فلسطين، مطالبًا كل قوى العالم بالتدخل لحماية أطفال غزة مما يتعرضون إليه.



> وقال ليونيل ميسى : كسفير النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، أشعر بالحزن الشديد من خلال مشاهدتي للصور حول استمرار العنف الذي يلحق بالأطفال الأبرياء نتيجة الصراع القائم بين غزة وإسرائيل.

وانتشرت الأيام الماضية شائعات حول نية ميسى بالتبرع بمبلغ مليون دولار لدولة إسرائيل وهو ما نفاه اللاعب .

«إيمري وصلاة من أجل غزة»:

تعاطف اللاعب الألماني الصاعد إيمري، مع الشعب الفلسيطيني، خاصة بقطاع غزة، لما يتعرضون له، واستمرار القصف الإسرائيلي، الذي تسبب استشهاد كثيرون في صفوف الأطفال والنساء.

ونشر إيمري، صورة على «انستجرام» تظهر تعاطفه مع محنة الشعب الفسطيني، تتمثل في صورة لأم فلسطينية تبكي وتحتضن طفلها، معلّقاً: «إنهما يحتاجان إلى من يساعدهما.. إنهما يحتاجان الى أياد أخرى للصلاة والدعاء لهما.. فلسطين حرة.. صلّوا من أجل غزة».

«بالوتيللي»: حزين لدماء الأطفال المراقة

تضامن الإيطالي بالوتيللي مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، معبّراً عن حزنه للدماء المراقة ومظلومية هذا الشعب، بعد تأثره لاستشهاد 4 أطفال من عائلة وهم يلعبون الكرة على شاطىء القطاع.

«بوفون يرتدي وشاح فلسطيني»

عبّر بوفون عن دعمه لغزة ورفضه لما يتعرض له الأطفال بالقطاع، بطريقة لافتة من خلال ظهوره في صورة مرتديًا الوشاح الفلسطيني.

«رونالدو كلنا فلسطين»

أدان اللاعب البرتغالي كريستاينو رونالدو الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، ونشر على حسابه على “الفيس بوك” يحمل لافتة كتب عليها: «كلنا مع فلسطين».

ورفض من قبل رونالدو استبدال قميصه مع لاعب الكيان الصهيوني، خلال المباراة التى جمعت منتخب بلاده أمام إسرائيل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الذي أقيم بالبرازيل2014 ، مؤكداً أنه لن يمنح قميصه لقتلة.

«أوزيل يبكي من أجل حميد»

وأعلن أوزيل من قبل عن دعمه لأطفال فلسطين، حيث وضع صورة على صفحته في «فيس بوك» للطفل حميد أبو دقة الذي استشهد في خان يونس وهو يرتدي قميص اللاعب في ريال مدريد الاسباني».