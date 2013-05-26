مهرجان سينمائي تركي يعرض المأساة الإنسانية في سوريا ومعاناة اللاجئين أمام العالم

كتب : الأناضول الأحد 26-05-2013 21:01

يسعى القائمون على مهرجان ماردين السينمائي الدولي الثامن في تركيا، إلى تقديم المآسي والآلام التي خلفتها الحرب الداخلية في سوريا، إلى العالم بأسره من خلال اتخاذ مفهوم "اللجوء" موضوعًا للمهرجان.

وينطلق المهرجان في 31 مايو الجاري، في مدينة ماردين جنوب تركيا، ويستمر حتى 7 يونيو المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم أفلامًا من السينما التركية والعالمية، فضلًا عن أفلام المنطقة ذات الطابع المميز.

وأوضحت مديرة مهرجان ماردين السينمائي الدولي منور هيلون فرات، أن المهرجان انطلق في دورته الحالية من موضوع "اللجوء"، مشيرة إلى أنه يُعتبر استمرارًا لموضوع دورة المهرجان عام 2008 وهو "الإحساس بآلام الآخرين".

وأفادت فرات أن مآسي كبيرة جدًا تدور في المناطق القريبة من ماردين، على الطرف الآخر من الحدود، مضيفة "الأحداث التي تدور على بعد 40 كيلومترًا فقط من هنا تؤثر بشكل مباشر على الحياة. ونحن أردنا أن يدرك الناس هذا الوضع".