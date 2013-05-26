بكار: يجب احترام "تمرد" لأنها ابتكرت أسلوبا جديدا في المعارضة

"النور" كان له دور في الإفراج عن الجنود المختطفين

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، إن حركة "تمرد" ابتكرت أسلوبا جديدا لمعارضة الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أنه ما دامت الحملة تتبع الأساليب السلمية فيجب احترامها.

وأضاف بكار، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هدف حزبه هو إنهاء حالة الاحتقان الموجودة، وتابع: "رغم سليمة تمرد، من المستحيل أن تنجح في التغيير".

وأكد بكار، أن حزب النور كان له دور في التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة في عودة الجنود السبعة الذين اختطفوا، بالتنسيق مع شيوخ قبائل بدو سيناء.

وقال بكار، إن ما يتردد عن أن الجماعة السلفية تقدم نفسها لأمريكا وكأنها بديلا لجماعة الإخوان، أمر يثير الضحك، وتابع: "نحن من أكبر الأحزاب المصرية ولو أردنا التواصل مع أمريكا لاتصلنا بالإدارة الأمريكية مباشرة"، مضيفا أنه طلب من الحزب تقديم ترشيحات له في حركة المحافظين القادمة.

وأشار إلى أن الحزب قد يقاطع هذه الحركة ويمتنع عن إبداء ترشيحات، وسينتظر الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب قوله.

وأعرب بكار، عن تحفظه لإعطاء مجلس الشورى سلطات تشريع واسعة، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستكون نتيجة مختلفة تماما عن تشكيل الملس الحالي؛ بسبب أداء جماعة الإخوان المسلمين، وأسباب أخرى.