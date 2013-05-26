دحلان: تصريحات العريان صورتني وكأني "سوبر مان"

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: عملية اختطاف الجنود السبعة وطريقة إخلاء سبيلهم بها شئ مبهم

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

نفى محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، التهم التي وجهها له عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بأنه قام بزرع عناصر في سيناء لزعزعة الأمن فيها بتمويل من دولة الإمارات، واحتمال تورطه في حادث خطف الجنود.

وقال دحلان، خلال لقائه الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، إن تصريحات العريان صورته وكأنه "سوبر مان"، مشيرا إلى أنه مواطن فلسطيني حافظ على عهده مثل كل الفلسطينيين، يرى أن أمن مصر وجيشها من أمن فلسطين.

وأضاف دحلان أن عملية اختطاف الجنود السبعة، وطريقة إخلاء سبيلهم بها شيء مبهم، يريد الجميع أن يعرف تفاصيليه؛ حتى لا يتم اتهام براء دون دليل.