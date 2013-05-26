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هويدي: الانتخابات الرئاسية بإيران لن تؤثر في سياستها الخارجية

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هويدي: الانتخابات الرئاسية بإيران لن تؤثر في سياستها الخارجية هويدي: الانتخابات الرئاسية بإيران لن تؤثر في سياستها الخارجية
هناك تقارب في السياسة الخارجية بين "نجاد" والمرشحين.. والمتحكم هو "قائد الثورة الإسلامية"

كتب : فارس منذ 17 دقيقة

أكد الكاتب والمفكر السياسي فهمي هويدي، أن الانتخابات الإيرانية الجديدة لن تحدث تغييرا ولن تؤثر في السياسية الخارجية لإيران حال فوز أي من المرشحين نظرا لتقاربهم من ناحية السياسية الخارجية وقد يظهر الاختلاف في السياسية الداخلية فقط.

وأضاف هويدي، أن السياسية الخارجية لإيران وتعاملاتها مع دول المنطقة لن تشهد تغييرا بعد الانتخابات القادمة وهناك تقارب كبير في السياسية الخارجية للمرشحين للرئاسة وسياسة الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد، وبالتالي سنشهد استمرارا لسياسية أحمدي نجاد الخارجية بعد انتهاء الانتخابات.

وقال هويدي إن السياسية الخارجية لإيران لن تتغير بتغير رئيس الجمهورية؛ لأن تلك السياسات وضعها القائد الأعلى للثورة الإسلامية، أما الوضع الداخلي فى إيران فسيكون مختلفا وقد يشهد تغييرا.

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