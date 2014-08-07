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بالفيديو: هكذا تحوّل أوباما إلى مغنّي راب

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الخميس 07-08-2014 13:31

استطاعت قناة "barackdubs" على موقع "YouTube" أن تظهر موهبة غير متوقعة للرئيس الأمريكي Barack Obama، بعد أن نشرت له وهو يغني أغنية "راب" للمغنية الأستراليّة Iggy Azalea.

الفيديو يضمّ عدداً كبيراً من لقطات للرئيس الأمريكي في أحاديثه ومؤتمراته الصحافية التي تمّ تقطيعها بشكل متتابع لتوحي بأنّ Obama يغنّي بالفعل أغنية "Fancy".

واللافت في الأغنية أنّ القناة حرصت على عدم تغيير كلمات الأغنية الأصلية، إذ تمّ تجميع نفس الكلام، وأضيف إليه لحن الأغنية مع الإيقاع.

يذكر أن هذه ليست الأغنية الأولى التي تقدّمها قناة "barackdubs" للرئيس الأمريكي Barack Obama ، فقد سبق لها أن نشرت له مقطعاً، وهو يغني " Get Lucky" لفريق Daft Punk، و " Call Me Maybe" لـ Carly Rae Jepsen، بالإضافة إلى أغنية " Party in the USA" للنجمة العالمية Miley Cyrus.

 

 

هذا هو حجم ثروة عائلة أوباما

 

 

 

 

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