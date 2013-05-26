ما هى الدوسنتاريا؟

قال دكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى إن الدوسنتاريا مرض يصيب الجهاز الهضمى نتيجة للإصابة بالجراثيم المعوية عن طريق الفم، ومن أهم أعراضه الإسهال ويكون البراز مختلطا بالمخاط أو الدم وقد يتسبب فى جفاف الجسم نتيجة فقدان الأملاح والسوائل.

وأوضح دكتور أيمن أن هناك عدة أسباب تؤدى إلى الإصابة بهذا المرض منها

> - الأكل الملوث بالجراثيم.

> - مياه الشرب الملوثة.

> - كثرة الذباب والحشرات الناقلة.

> - أكل المأكولات المعروضة بالشوارع والمقاهى.

> -غياب الرقابة الصحية.

> - عدم غسل الأيدى بعد قضاء الحاجة وقبل الأكل.

> - استعمال حاجيات الغير.

> - عدم العمل على القضاء على الجراثيم المسببة .وذلك بتوفير الأدوية المتخصصة.

> - انعدام الوعى الصحى.

كما أن هناك أنواعا للجراثيم1-shigella وهى ثلاثة أنواع تتدرج فى الخطورة.

> 2- الأميبا.

> 3- E.colli.

أما عن الأعراض المصاحبة للمرض فقد أكد دكتور أبو العلا أنها تتمثل فى الآتى

> - آلام بالبطن.

> - حرارة مرتفعة.

> - فشل عام وضعف بالجسم وفقد وزن وجفاف.

> - الإسهال قد يكون مخلوطا بالمخاط والدم.

> - الشعور برغبة بقضاء الحاجة بالرغم من فراغ القولون.

وقال دكتور أيمن إنه فى الحالات الخطيرة قد يموت المصاب إذا لم تعوض السوائل والأملاح فى الوقت المناسب.

ويتم التشخيص الصحيح للمرض عن طريق أخذ العينات من البراز لعدة أيام متتالية وإجراء المزرعة لمعرفة نوع الجراثيم والأدوية اللازمة.

كما أنه يمكن أخد عينة مباشرة من المستقيم وذلك بالمنظار.

> وعن طرق العلاج قال دكتور أيمن أبو العلا أنه يجب علينا الآتى

> - يجب تعويض الجسم بالسوائل والأملاح.

> - يجب إعطاء المضاد الحيوى حتى قبل التحليل ثم يتم تعديل نوعية المضاد.

> - يجب إعطاء المضاد للأميباء.

> وينصح باستشارة طبيب عند استمرار الحالة.