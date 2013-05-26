محمد بن نايف وخورشيد يبحثان أوضاع العمالة الهندية فى السعودية

التقى وزير الداخلية السعودية، الأمير محمد بن نايف، فى جدة، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الهندى، سلمان خورشيد، الذى يزور المملكة حاليا، واستعرض الوزيران خلال اللقاء قضايا العمل والعمال فى السعودية، والتنسيق بين الجانبين، من أجل استفادة العمالة الهندية من مهلة الثلاثة شهور التى منحها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، للعمالة الأجنيبة لتصحيح أوضاعها، من خلال الآلية التى وضعتها وزارتا الداخلية والعمل السعودية، والتى شملت العديد من الامتيازات والإعفاءات، سواء لمن يحتاج إليه سوق العمل السعودى ويرغب فى تقنين وضعه، أو لمن يرغب فى المغادرة النهائية والعودة إلى وطنه دون أن يتحمل أى أعباء مادية أو رسوم مغادرة.

ونوه وزير الداخلية السعودية بالدور الهام والحيوى الذى تقوم به العمالة الهندية فى دعم مشاريع التنمية والنهضة الشاملة، التى تشهدها المملكة العربية السعودية، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص قيادة البلدين على تعزيز هذه العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كان الوزير الهندى قد وصل إلى جدة، أمس الأول، فى زيارة للسعودية تستغرق بضعة أيام، والتقى خلالها ولى العهد السعودى، الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسلّمه رسالة من نائب الرئيس الهندى، كما عقد أمس جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السعودى، الأمير سعود الفيصل، أعقبها مؤتمرا صحفيا أكدا فيه تطابق وجهات النظر السعودية الهندية فى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.