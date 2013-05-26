القوات الجوية السعودية تشارك فى مناورات نسر الأناضول فى تركيا

انطلقت فعاليات التمرين التحضيرى للقوات الجوية الملكية السعودية، بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية بأنواعها الهجومى والدفاعى، وطائرات الإنذار المبكر بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وذلك استعدادًا للمشاركة فى مناورات "نسر الأناضول-3- 2013"، التى ستقام الشهر القادم فى قاعدة كونيا الجوية فى تركيا.

وصرح قائد التمرين، العقيد الطيار الركن قطيم محمد السبيعى، بأن تمرين نسر الأناضول الذى يقام فى جمهورية تركيا الشقيقة، من التمارين الخارجية التى تشارك بها القوات الجوية الملكية السعودية، ويأتى ضمن الخطط والبرامج التدريبية التى يتم جدولتها مسبقاً، وذلك لتنمية وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية التى بدورها ترفع من مستوى الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.

وقال، إنه ضمن الاستعدادات التى تقوم بها القوات الجوية للمشاركة فى تمرين "نسر الأناضول"، يتم عمل تمرين تحضيرى هذا الأسبوع داخل السعودية فى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقى، مشابه لسيناريو التمرين الفعلى يشارك فيه جميع المنظومات العاملة فى القطاع الشرقى، بالإضافة لطائرات الإنذار المبكر حيث يتم خلاله الاستعداد والتجهيز بكل احترافية وتطبيق أعلى درجات السلامة المتبعة فى مثل هذه التمارين، حرصاً على ظهور القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذى يعكس التطور والتميز الذى وصلت إليه فى التمارين الخارجية المشتركة السابقة.

ويتم خلال هذا الأسبوع الاستعداد من قبل جميع المشاركين لعملية التحرك إلى قاعدة "كونيا الجوية" بجمهورية تركيا، التى تشمل تحرك الطائرات المقاتلة والمساندة من طائرات التزود بالوقود جواً، وطائرات النقل الجوى لنقل المشاركين والمعدات بإمكانات ذاتية 100% من قدرات القوات الجوية للمشاركة فى تمرين نسر الأناضول.