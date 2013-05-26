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سوريا تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطينى

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سوريا تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطينى سوريا تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطينى

أكد نائب وزير الخارجية السورى، الدكتور فيصل المقداد استمرار دعم دمشق لنضال الشعب العربى الفلسطينى، من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة. جاء ذلك خلال لقاء المقداد اليوم مع وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الدكتور زكريا إبراهيم سليم الأغا رئيس دائرة شئون اللاجئين فى اللجنة. 


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وتم خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الشعبين السورى والفلسطينى وسبل تعزيزها وتطويرها كما تطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا.

وأكد المقداد أن ما تتعرض له سوريا اليوم من محاولات لتدميرها وتفتيتها والنيل منها هو بسبب موقفها المبدئى والثابت من القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى.

واستعرض نائب الوزير السورى مع الوفد الضيف الإجراءات والتدابير التى تتخذها السورية لتأمين احتياجات الأشقاء الفلسطينيين فى المخيمات وكل مستلزمات أمنهم واستقرارهم.. معتبرا أن ما تقوم به المجموعات المسلحة ومنها المرتبطة بتنظيم القاعدة من زج للمخيمات الفلسطينية فى الأحداث الجارية حاليا فى سوريا يندرج فى إطار حرف أنظار شعبنا الفلسطينى عن القضية الأساسية إلا وهى حقه فى العودة إلى وطنه.

من جهته، قدم الوفد الضيف عرضا عن الأوضاع السياسية والداخلية الفلسطينية وما يجرى من حراك على المستوى السياسى خلال هذه الفترة.

وأعرب الوفد عن تمنياته لسوريا ولشعبها مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان وأن تخرج من أزمتها لتبقى كما كانت على الدوام قاعدة عربية مهمة فى دعم الحقوق والقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب العربى الفلسطينى.

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مصر 365

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