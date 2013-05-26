مرسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت 3 أيام

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الرئيس محمد مرسي والوفد المرافق له قادما من أديس أبابا بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت 3 أيام.

وشارك الرئيس والوفد المرافق له، والذي ضم وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين ووزير الزراعة الدكتور أحمد الجيزاوي ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عصام الحداد، والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية - في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك في القمة الحادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

كما أجرى الرئيس مرسي ـ خلال مشاركته في القمة ـ مباحثات مع عدد من زعماء الدول المشاركة، ومن بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، ورئيس نيجيريا جودلك جوناثان، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الأب ماتياس، كما عقد لقاء مع الجالية المصرية في إثيوبيا.