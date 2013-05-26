لاتسيو يدمر موسم روما.. ويخطف أوروبا وكأس إيطاليا

حافظ لاتسيو على هيمنته في مواجهات الدربي، واقتنص كأس إيطاليا على حساب روما بهدف دون رد في النهائي المثير.

لاتسيو لم يخسر أمام روما في أخر 5 مباريات، بل وقد فاز الفريق السماوي في 4 مرات وتعادل الطرفان في مناسبة واحدة.

وهذا الموسم كانت خسارة روما قاسية، لأنها عني أن فريق الذئاب لن يلعب في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

تأهل لاتسيو رسميا إلى الدوري الأوروبي، في حين أن روما يلعب الموسم المقبل فقط في الكالتشيو وكأس إيطاليا.

وجاء فوز لاتسيو بهدف نظيف سجله سيناد لوليتش في الدقيقة 71.

ورفع لاتسيو الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حرم روما من اللقب العاشر.

شهد اللقاء تناسفا كبيرا وعنفا بعدما حصل أربعة لاعبين من روما على بطاقات صفراء، وفي المقابل نال لاتسيو ونجومه أيضا 4 إنذارات.

ففي أجواء حماسية ملتهبة بملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما، وعلى انغام موسيقى الأغنية الشهيرة "جانجنام ستايل" في حضور المغني الكوري الجنوبي ساي، انطلق الدربي المنتظر الذي تمنى فيه الفريقان حسن الختام لموسمهما.

جاء الشوط الأول خاليا من الفرص، وانحصر فيه اللعب في منتصف الميدان، وإن كان لاتسيو الأقرب للتهديف برأسية من النجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه أنقذها الحارس.

انتقلت السيادة نسبيا من لاتسيو الى روما، الذي اعتمد على تصويبات قائده توتي، وكان أقربها للشباك تسديدة أخفق الحارس ماوري في التعامل معها لترتطم بالعارضة قبل أن يمسكها مجددا لحسن حظه.

وخطف لوليتش الهدف في وقت حرج من المباراة، فيما فشل فريق المدرب أوريليو أندرياتزولي عن التعويض، فيما كان بإمكان فريق المدرب بيتكوفيتش تسجيل الهدف الثاني بعد أن أهدر ماوري انفرادا تاما بالمرمى في الثوان الاخيرة.

وبذلك سيلاقي لاتسيو يوفنتوس بطل الكالتشو على كأس السوبر الإيطالي.