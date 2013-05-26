في الموسم الأسود.. بنفيكا يخسر ثالث نهائي بضياع كأس البرتغال

لشبونة، (إفي): اكتملت مأساة فريق بنفيكا هذا الموسم بخسارة نهائي بطولة كأس البرتغال في الوقت القاتل امام فيتوريا جيمارايش، ليخرج بذلك خالي الوفاض بنفس الطريقة الدرامية من ثلاث بطولات متتالية.

وكان بنفيكا قد خسر لقب الدوري المحلي في الجولة الاخيرة بفارق نقطة عن غريمه بورتو، وذلك بعد أن كان متقدما بنقطتين قبل خسارته للكلاسيكو في ملعب الدراجاو في الثوان الاخيرة.

وبنفس النهاية الحزينة ودع بنفيكا لقب الدوري الأوروبي بخسارته في اللحظات الاخيرة ايضا امام تشيلسي الإنجليزي برأسية الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش.

ولم تكن "الثالثة ثابتة" للمدرب جورجي جيسوس الذي تلقى صدمة خسارة الكأس امام الفريق صاحب المركز التاسع في الدوري المحلي.

تقدم "النسور" أولا عبر الأرجنتيني نيكولاس جايتان، وانتظر جيمارايش حتى الرمق الاخير من اللقاء ليسجل هدفين متتاليين عن طريق الجزائري هلال سوداني وزميله ريكاردو.

ونال بذلك جيمارايش لقبه الرابع في تاريخ البطولة، والأول منذ 2004.

وفي المقابل تجمد رصيد بنفيكا عند 30 لقبا، ليبقى صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، مقابل 19 لقبا لبورتو.