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أسباب رحيل المعلم عن ميونيخ 1860

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أسباب رحيل المعلم عن ميونيخ 1860 أسباب رحيل المعلم عن ميونيخ 1860

فسخ حسن شحاتة عقده مع نادي ميونيخ 1860، وقرر الرحيل عن منصب المدير الاستشاري لقطاع كرة القدم.

شحاتة جاء النادي بدعوة من المستثمر الأردني حسن عبد الله أسميك والذي نجح في الاستحواذ مؤخرا على 49% من أسهم النادي العريق.

ويلعب حامل لقب البوندزليجا 1966 في دوري الدرجة الثانية منذ موسم 2004-2005 وفشل منذ ذلك الحين في العودة للممتاز.

لكن المعلم صرح في أكثر من مناسبة أنه غير مستريح في العمل هناك، هو وأحمد سليمان الذي صاحبه كمدرب لقطاع حراسة المرمى في النادي.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "ما حدث أن هناك أزمة بين إدارة النادي وملاكه من الأردن".

وتابع "هذه الأزمات قد تصل للفيفا بسبب رغبة الإدارة في الانفصال بعملها عن ملاك النادي، نحن في المنتصف تائهون".

وأضاف "لا نحب أن نقضي وقتنا دون عمل، أن نتقاضى أجرا من دون إنجاز أمر سيء ولهذا قررنا الرحيل".

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