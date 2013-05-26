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"حمودة" يعرض إحصائية لممتلكات عائلة مبارك

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"حمودة" يعرض إحصائية لممتلكات عائلة مبارك "حمودة" يعرض إحصائية لممتلكات عائلة مبارك

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

عرض الإعلامي عادل حمودة، مقدم برنامج "آخر النهار"، إحصائية ترصد ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، خلال حلقة اليوم من البرنامج.

وقال الإعلامي إن هذه الإحصائية تعد أول إحصائية جمعت ما تمتلكه العائلة مجتمعة أرصدة بعملات مختلفة بالبنك الأهلي تابعة لسوزان ثابت، زوجة الرئس السابق.

وشملت الإحصائية "وحدة سكنية رقم 9 في شارع السعادة بمدينة هيليوبليس مساحتها 330 متر مربع، وشقتين في شارع عمر بن الخطاب مساحتهما 165 متر، فيلا رقم 161 بجولف سيتي، فيلا رقم 212 شمال خليج نعمة، وفيلتان رقم 7 و8 مدينة النور امتداد عباس العقاد، و4 قطع أراضي مساحتها 9 أفدنه وقيراطيين بهما فيلا وعنبر دواجن، قطعة أرض من تعاونيات المطار، قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر في منطقة البحيرات المرة، وقطعة أرض رقم 62 جولف سيتي، ومدفن، وثلاث سيارات ماركة "بويك"، و"بم إم دبليو"، و"جاجوار"، وحصة في شركة "بوليون"، وحساب ببنك كويدت سويس السويسري قيمته 300 مليون دولار، تابعين لعلاء مبارك، نجل الرئيس السابق، وبها بعض الحسابات البنكية مشتركة مع أخيه جمال".

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