الفيلم الفرنسي La Vie d’Adèle يفوز بالسعفة الذهبية

أسدل الستار على مهرجان "كان" السينمائي الدولي السادس والستين الذي جرت فعالياته بين 15 و 26 مايو، بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج Steven Spielberg عن أسماء الفائزين التي جاءت كالتالي:
السعفة الذهبية
La Vie d'Adèle للمخرج الفرنسي Abdellatif Kechiche
الجائزة الكبرى
Inside Llewyn Davis للمخرجين Joel و Ethan Coen
جائزة أفضل مخرج
Heli للمخرج المكسيكي Amat Escalante
جائزة الحكّام
Like Father Like Son للمخرج الياباني Hirokazu Kore-Eda
جائزة أفضل سيناريو
Jia Zhang-Ke عن فيلم A Touch of Sin
جائزة أفضل ممثلة
Bérénice Bejo عن Le Passé للمخرج Asghar Farhadi
جائزة أفضل ممثل
Bruce Dern عن Nebraska للمخرج Alexander Payne
جائزة الكاميرا الذهبية
Ilo Ilo للمخرج Anthony Chen
جائزة أفضل فيلم قصير
Safe للمخرج Moon Byoung-Gon