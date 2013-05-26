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الفيلم الفرنسي La Vie d’Adèle يفوز بالسعفة الذهبية

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الفيلم الفرنسي La Vie d’Adèle يفوز بالسعفة الذهبية الفيلم الفرنسي La Vie d’Adèle يفوز بالسعفة الذهبية

أسدل الستار على مهرجان "كان" السينمائي الدولي السادس والستين الذي جرت فعالياته بين 15 و 26 مايو، بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج Steven Spielberg عن أسماء الفائزين التي جاءت كالتالي:

السعفة الذهبية
La Vie d'Adèle للمخرج الفرنسي Abdellatif Kechiche

الجائزة الكبرى
Inside Llewyn Davis للمخرجين Joel و Ethan Coen

جائزة أفضل مخرج
Heli للمخرج المكسيكي Amat Escalante

جائزة الحكّام
Like Father Like Son للمخرج الياباني Hirokazu Kore-Eda

جائزة أفضل سيناريو
Jia Zhang-Ke عن فيلم A Touch of Sin

جائزة أفضل ممثلة
Bérénice Bejo عن Le Passé للمخرج Asghar Farhadi

جائزة أفضل ممثل
Bruce Dern عن Nebraska للمخرج Alexander Payne

جائزة الكاميرا الذهبية
Ilo Ilo للمخرج Anthony Chen

جائزة أفضل فيلم قصير
Safe للمخرج Moon Byoung-Gon

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