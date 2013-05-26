الفيلم الفرنسي La Vie d’Adèle يفوز بالسعفة الذهبية

أسدل الستار على مهرجان "كان" السينمائي الدولي السادس والستين الذي جرت فعالياته بين 15 و 26 مايو، بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج Steven Spielberg عن أسماء الفائزين التي جاءت كالتالي:

السعفة الذهبية

La Vie d'Adèle للمخرج الفرنسي Abdellatif Kechiche

الجائزة الكبرى

Inside Llewyn Davis للمخرجين Joel و Ethan Coen

جائزة أفضل مخرج

Heli للمخرج المكسيكي Amat Escalante

جائزة الحكّام

Like Father Like Son للمخرج الياباني Hirokazu Kore-Eda

جائزة أفضل سيناريو

Jia Zhang-Ke عن فيلم A Touch of Sin

جائزة أفضل ممثلة

Bérénice Bejo عن Le Passé للمخرج Asghar Farhadi

جائزة أفضل ممثل

Bruce Dern عن Nebraska للمخرج Alexander Payne

جائزة الكاميرا الذهبية

Ilo Ilo للمخرج Anthony Chen

جائزة أفضل فيلم قصير

Safe للمخرج Moon Byoung-Gon