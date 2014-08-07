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حكاية جملتين قالهما السيسي فأشتعل الفيس بوك بالسخرية

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حكاية جملتين قالهما السيسي فأشتعل الفيس بوك بالسخرية حكاية جملتين قالهما السيسي فأشتعل الفيس بوك بالسخرية

في إطار الصراع السياسي يصطاد كل طرف لخصمه السياسي موقف محرج أو جملة قيلة في سهو أو دعابة لا تليق بمنصب من يقولها . وقد بدأ هذا الامر بوضوح في عهد الرئيس الاسبق محمد مرسي حيث كان معارضوه يحللون كل خطاباته ويقولون أنها مضحكة إلي أن جاء الرئيس عبد الفتاح إلي سدة الحكم حيث يبدو أن الامر مستمراً معه هو الاخر بالنسبة لمن يعارضوه ..

 

حيث أطلق نشطاء معارضون حملة سخرية واسعة عقب جملتين قالهما السيسي في خطابه أمس بمناسبة تدشين مشروع القناة .

 

وطالب السيسي في خطابه , رئيس الهيئة الهندسية المسؤولة عن المشروع بضرورة ما أسمها "الحفر علي الناشف" وهو الأمر الذي رآه معارضو السيسي أمراً مضحكاً حيث قال أحدهم : ٧ طرق للحفر على الناشف لتقليل الوزن وتحسين البشرة. وكان السيسي يتحدث عن فشل مشروع تشكي حيث وصف رئيس وزراء إبراهيم محلب بأنه "المهندز" محلب , هكذا قال أحد المعارضين : النظرية دي وردت في " كتاب المهندز الكاشف في الحفر علي الناشف" . وقال ثالث :  يا جدعان بلاش افترا  .. الرجل ما كذبش لما قال مفجأة للشعب ، المشروع صحيح بتاع مرسى  .. المفجأة ان ع الناشف. وأعتبر مؤيدي السيسي هذه الحملة الساخرة نوعاً من الترصد الغير مبرر متهمين جماعة الإخوان بالوقوف ورائها

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