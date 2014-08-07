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مرتضى منصور: ”مش عارف ليه عايزين يطفشوا الصاروخ؟!”

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مرتضى منصور: ”مش عارف ليه عايزين يطفشوا الصاروخ؟!” مرتضى منصور: ”مش عارف ليه عايزين يطفشوا الصاروخ؟!”

تعجب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من انشغال الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوة العاملة، بأمر ترحيل الراقصة الأرمينية "صافيناز" إلى بلادها، بعد رقصها ببدلة على شكل علم .

وقال مرتضى خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، فى برنامجه "مصر الجديدة"، إن رقص صافيناز ببدلة على هيئة علم مصر لا يعد إهانة، خاصة أن هناك من قاموا بأفعال إجرامية أكثر من ذلك ولم يحاكموا.

ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لوزيرة القوة العاملة، مطالبا إياها بترك صافيناز وعدم الانشغال بها، وتكثيف تركيزها فى الأمور التى تهم البلد.

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