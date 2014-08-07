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مهاب مميش: على جثثنا أن نفرط في حقوق المصريين من قناة السويس

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مهاب مميش: على جثثنا أن نفرط في حقوق المصريين من قناة السويس مهاب مميش: على جثثنا أن نفرط في حقوق المصريين من قناة السويس

الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن حق والمصريين في قناة السويس يعد «خط أحمر» غير قابل للنقاش، مضيفًا: «التفريط في حق المصريين في قناة السويس سيكون على جثتنا» .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن الدولة لن تسمح لأي شركة أجنبية بالتدخل في عمليات الحفر والتوسيع؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام الخلافات مع المستثمر الأجنبي وإمكانية اللجوء للمحاكم الدولية، واحتمالية مشاركة دولة أخرى في حِصة مصر من القناة.

وأوضح أن عمليات الحفر الجاف ستتم عن طريق 35 شركة وطنية، منهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ نظرًا لما بها من انضباط وسرعة وخبرة ناتجة عن تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.

وأشار إلى أن الدولة لم تضع آلية طرح الأسهم في المشروع، مؤكدًا أن المصريين سيلبون نداء الدولة، وسيقومون بشراء الأسهم فور صدورها .

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