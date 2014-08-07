أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليوم .. الجنايات تصدر حكمها على المتحرشين بفتاة التحرير

Google+ Print
اليوم .. الجنايات تصدر حكمها على المتحرشين بفتاة التحرير اليوم .. الجنايات تصدر حكمها على المتحرشين بفتاة التحرير

تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في آخر قضايا التحرش بفتيات التحرير، والمتهم فيها كل من كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، ومجدى السيد محمد مصطفى.

يحاكم المتهمون في هذه القضية باتهامات الاعتداء على المجنى عليهن إكرام محمد، ونجلتها هاجر حمدى، إضافة إلى ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخويفهن، والاعتداء عليهن.

كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصاباتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا