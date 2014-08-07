اليوم .. الجنايات تصدر حكمها على المتحرشين بفتاة التحرير

تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في آخر قضايا التحرش بفتيات التحرير، والمتهم فيها كل من كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، ومجدى السيد محمد مصطفى.

يحاكم المتهمون في هذه القضية باتهامات الاعتداء على المجنى عليهن إكرام محمد، ونجلتها هاجر حمدى، إضافة إلى ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخويفهن، والاعتداء عليهن.

كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصاباتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.