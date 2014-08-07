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وزير الري: 30% من مياه الشرب مهدرة ولكننا لا نفكر في إعادة تسعير المياه

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وزير الري: 30% من مياه الشرب مهدرة ولكننا لا نفكر في إعادة تسعير المياه وزير الري: 30% من مياه الشرب مهدرة ولكننا لا نفكر في إعادة تسعير المياه

حسام المغازي وزير الرى

قال الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة تعمل على مواجهة النقص المقدر بـ102 مليار متر مكعب من المياه أثناء بناء سد النهضة الإثيوبي، ولا يوجد تفكير في إعادة تسعير المياه بالرغم من أن 30% من مياه الشرب مهدرة .

وأضاف في حوار لبرنامج «3 أيام» المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن الوزارة تعمل على استغلال مياه السيول والأمطار لحجز المياه وتوليد الكهرباء، وستلجأ لتحلية المياه في المناطق الساحلية لتجاوز أزمة المياه العذبة بها .

وأوضح أن الوزارة تمكنت من إزالة 64% من التعديات المقامة على نهر النيل والمقدرة بـ150 ألف حالة تعدِ منذ يناير 2011، مؤكدًا أن الوزارة غلظت عقوبة التعدي على النيل لتصبح 20 ألف جنيه غرامة وحبس لمدة سنة.

وعن مشكلة زراعة الأرز في ، أكد المغازي، أن الزراعة المخالفة تستنزف 2 مليار متر مكعب من المياه، لذلك تم وضع عقوبة 1800 جنيه على كل فدان مخالف، حسب قوله.

 

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