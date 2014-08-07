إصابة مواطن مصري قرب معبر رأس جدير برصاصة من قبل قوات أمن ليبية

أصيب مواطن مصري قرب معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية برصاصة بعد إطلاق النار من قبل قوات الأمن الليبية.

وأكدت إذاعة موزاييك اف ام التونسية أمس الأربعاء، إصابة المواطن المصري عند المعبر الحدودى رأس جدير برصاصة بعد إطلاق النار من قبل قوات الأمن الليبي إثر حصول تدافع للعالقين المصريين بالمعبر، ومحاولتهم الدخول إلى الجانب التونسي بالقوة، ودون القيام بالإجراءات القانونية.

يشار إلى أن سبعة مصريين قد لقوا يوم الخميس الماضي حتفهم برصاص وحدات أمنية ليبية خلال تدافع الآلاف لاقتحام المعبر بالقوة فيما أصيب أربعة آخرون.

د ب أ