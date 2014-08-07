حماس:تمديد التهدئة 72 ساعة اضافية لم يكن مطروحا للنقاش

أكدت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” أن تمديد التهدئة مع إسرائيل لمدة 3 أيام إضافية لم يكن مطروحا للنقاش.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مقتضب الليلة “تمديد التهدئة 72 ساعة إضافية لم يكن مطروحا للنقاش والأخبار عن تمديد التهدئة عارية عن الصحة”.

وكان مسئول إسرائيلي أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء قبول بلاده تمديد وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن المسئول الذي لم تسمه قوله إن “إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة بدون شروط وانه ما من تحفظات لديها على هذه الخطوة”.

وبدأ صباح أمس سريان هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة برعاية مصرية من أجل إفساح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في القاهرة بشأن التوصل لهدنة دائمة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة وخلفت نحو 1881 شهيدا و9570 جريحا،اضافة الى دمار مادي واسع فى القطاع.

أ ش أ