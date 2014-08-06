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مرتضى منصور: «وايت نايتس» خططوا لقتل العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق

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مرتضى منصور: «وايت نايتس» خططوا لقتل العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق مرتضى منصور: «وايت نايتس» خططوا لقتل العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ان جماعة ألتراس وايت نايتس من جماهير نادى الزمالك، قد وضعت خطة لقتل العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق فى عهد ممدوح عباس رئيس النادى آنذاك.

وأشار منصور، في لقائه مع الإعلامى معتز الدمرداش على فضائية الحياة، أن المجموعة التي نفذت الهجوم على مقر نادي الزمالك، هي ذات المجموعة التي نفذت من قبل هجوم على العامري فاروق وزير الشباب، وأن هناك أصابع تشير إلى تورط ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة الأسبق في تحريض الوايت نايتس بعد صدور قرار شطبه، لافتًا إلى ان قوات الأمن تتصدى لتلك المجموعات.

 

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