أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل أصبحت منهكة عسكرياً وعليها قبول الهدنة

Google+ Print
وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل أصبحت منهكة عسكرياً وعليها قبول الهدنة وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل أصبحت منهكة عسكرياً وعليها قبول الهدنة

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن من مصلحة جيش الاحتلال الإسرائيلى قبول مد هدنة وقف إطلاق النار، لأنها أصبحت منهكة عسكرياً وسياسياً.

وأشار العرابى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن إسرائيل لم تنجح فى تحقيق أهدافها العسكرية من الحرب على غزة، مؤكداً أن جيش الاحتلال لم يكسب أى شىء من الحرب الأخيرة.

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مطالب المقاومة الفلسطينية أصبح ثقفها عال، مناشدًا المجتمع الدولى ببذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365