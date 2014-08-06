وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل أصبحت منهكة عسكرياً وعليها قبول الهدنة

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن من مصلحة جيش الاحتلال الإسرائيلى قبول مد هدنة وقف إطلاق النار، لأنها أصبحت منهكة عسكرياً وسياسياً.

وأشار العرابى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن إسرائيل لم تنجح فى تحقيق أهدافها العسكرية من الحرب على غزة، مؤكداً أن جيش الاحتلال لم يكسب أى شىء من الحرب الأخيرة.

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مطالب المقاومة الفلسطينية أصبح ثقفها عال، مناشدًا المجتمع الدولى ببذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة.