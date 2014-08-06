البابا تواضروس فى عظته الأسبوعية: الإنسان المتذمر دائما يخسر

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان الذى يتذمر دائما يخسر، مضيفا أن الرضا من صفات الإنسان الناجح.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتى خصصها عن الرضا وتعريفه وصفاته أن الرضا بخلاف الاستكانة فالرضا لايعنى عدم طلب الحق.

وتابع البابا أن أحد صفات الرضا أن الإنسان يكون راضيا بالخدمة والمسئولية وأن يكون لديه رضا بالآخر بالزميل بالشريك الزوج الزوجة الابن الابنة، مشيرا إلى أهمية الرضا بالظروف والبيئة.

وتابع البابا تواضروس: "هناك شخص صانع مشكلات وهناك شخص صانع سلام"، واختتم البابا عظته بتذكير الأقباط بتخصيص صوم العذراء من أجل سلام المنطقة والمتألمين بالمنطقة العربية.