تحرير 4 أشخاص اختطفهم 3 مسلحين للمطالبة بفدية مالية بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من تحرير 4 أشخاص اختطفهم 3 أشخاص وقاموا بسرقة سياراتهم الخاصة والمبالغ المالية التى بحوزتهم ومطالبة ذويهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم وذلك بقرية فاو بحرى بدشنا.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بتحرير 4 اشخاص بدشنا،كشفت التحريات قيام 3 مسلحين مجهولين بإستدراج كلا من كل من ” محمد . ع . م 18 سنة عامل و”ياسر . م . ر ” 20 سنة عامل و “محمود . م . م ” 18 سنة نقاش،و”محمود . ح . س ” 19 سنة عامل، وجميعهم مقيمين بالغردقة لقرية بحرى بمركز دشنا وقاموا بسرقة سياراتهم والمبالغ المالية التى بحوزتهم تحت تهديد السلاح وبالاتصال بذويهم للمطالبة بدفع مالية فتم تشكيل فريق بحث جنائى وتم تحديد مكان الاختفاء وتم تحريرهم وضبط أحد المتهمين ويدعى “نوفل . م . ف ” 27 سنة عامل، وتكثف الشرطة جهودها لضبط باقى المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.