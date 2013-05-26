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جمال عبدالهادى: نصرة ودعم الثورات العربية فريضة وواجب شرعي

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جمال عبدالهادى: نصرة ودعم الثورات العربية فريضة وواجب شرعي جمال عبدالهادى: نصرة ودعم الثورات العربية فريضة وواجب شرعي

كتب : عبد العزيز الخطيب منذ 33 دقيقة

قال الشيخ جمال عبدالهادى المؤرخ الإسلامي، إن الشام ظلت أكثر من ألف عام تحت الاحتلال الرومى، وحيث قال الرسول إن الشام ستفتح بها أهل مرابطون، مضيفا أن الرسول علمنا أن تحرير الشام وباقى بقاع الأرض واجب علينا.

وأضاف عبد الهادى، خلال مؤتمر دعم سوريا، أن نصرة ثورات الخريف العربى فريضة شرعية وواجبة علينا باعتبارنا أمة واحدة، ولذلك علينا دعم القضية السورية بالسلاح، مشيرا إلى أن الجهاد فريضة علينا حتى يوم القيامة.

وأكد المؤرخ الإسلامى، أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أن إخواننا الذين يقتلون فى سوريا على يد "أعداء الأمة" هم "شهداء" وعند ربهم أحياء يرزقون، مشددا على أن أمن والعالم العربى من أمن سوريا.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الدين برهامى رئيس اللجنة الطبية برابطة دعم سوريا، "نحن نقدم الإغاثات الطبية للجيش الحر"، مطالبا جميع الأطباء بضرورة تقديم العون لأهالى سوريا.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن "الجهاد فى سبيل الله يوجد حلاوة فى القلب"، مشيرا إلى أن إخواننا فى سوريا يحتاجون إلينا، وأن الجهاد فى سوريا واجب على الجميع".

وأكد الدكتور أحمد عبدالكريم الداعية الاسلامى، أن أكثر ما يواجه أهل الشام أن يقتل أهل مجاهد بسلاح مجاهد آخر بسبب بعض الفتاوى التى تكفر بعض الفرق المجاهدة فى سوريا ببعض الشبهات.

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