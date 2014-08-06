تعرّفي على تصاميم فيرساتشي لخريف وشتاء 2014-2015

أطلقت دار "فيرساتشي" Versace مجموعتها النسائية الجديدة لموسم خريف وشتاء 2014-2015، وقد تمّيزت هذه المجموعة بإطلالة راقية لفساتين الحرير والساتان، بتصاميمها المنسدلة والتي تركز على جمال الجسم، و المعاطف ذات القصات الواسعة المصنوعة من الساتان الحريري والمشعّة بالأصفر المشرق أو أحمر الدوقة بأناقة دافئة خاصة بها، وأيضاً بالسترات الشبيهة بزيّ الإستعراضات العسكرية. وتنوعت أقمشة المجموعة بين الساتان، الجلد، والفرو، بالإضافة إلى الكريب والأقمشة المُطرزة، أما لوحة الألوان فتدرجت بين الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأسود، والأصفر.

مجموعة تمحورت حول قوة المرأة، وحضورها الطاغي، فيها الكثير من التفاصيل المشغولة بعناية، والإبداع بالتصاميم. شاهديها وأخبرينا رأيك بها.