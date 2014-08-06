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فاتن حمامة في حالة خطيرة والزيارات ممنوعة عنها!

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فاتن حمامة في حالة خطيرة والزيارات ممنوعة عنها! فاتن حمامة في حالة خطيرة والزيارات ممنوعة عنها!

الخميس 07-08-2014 17:25

تمرّ الفنانة المصرية الغائبة عن الأضواء فاتن حمامة بأزمة صحية خطيرة وتمّ نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة الجيزة.

وأفاد مصدر من المستشفى لـ"سيدتي نت" أن الفنانة الملقّبة بـ"سيدة الشاشة العربية" جاءت منذ أمس في حالة خطيرة للغاية. وتكاد تلتقط أنفاسها بصعوبة كبيرة مما أجبر الأطباء على إدخالها العناية المركّزة .ومنعت عنها الزيارات تماماً وتمّ وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي.

 

 

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