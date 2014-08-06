وفاة الممثلة مارلين بيرنز وعائلتها تتكتم على التفاصيل

توفيت الممثلة الأمريكية Marilyn Burns عن عمر ناهز 65 عاماً، داخل منزلها في ولاية تكساس.

Burns التي إشتهرت من خلال دورها في فيلم الرعب Texas Chainsaw Massacre الذي طُرح عام 1974، لم تكن تعاني من أية مشاكل صحية بالغة، بل ماتت بشكل مفاجئ حيث لم تستجب صباح أمس لعائلتها.

وقالت مندوبة العائلة في تصريح لإحدى الصحف الأجنبية، إن عائلة الراحلة لن تدلي بأي تصريح حول الوفاة على الأقل في الوقت الحالي.

الطب الشرعي يكسف سبب وفاة الصحافية جيلدوف