رسميا.. الجزائري سفير تايدر ينضم إلى ساوثامبتون

أتم نادي ساوثامبتون الإنجليزي يوم الأربعاء ضم الجزائري سفير تايدر رسميا إلى صفوفه قادما من إنتر ميلان في صفقة إعارة لمدة عام واحد.

الجزائري صاحب الـ22 عاما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين في كأس العالم البرازيل 2014، مقدما أداء أكثر من جيد، كتب له التاريخ مع زملائه في المنتخب.

ونجح ساوثامبتون في استعارة تايدر من إنتر لمدة موسم واحد مع أحقية شراء للنادي الإنجليزي في حالة تقديمه أداء يرضي رونالد كومان المدير الفني الجديد لساوثامبتون إلى جانب الإدارة.

وأنضم تايدر إلى إنتر الموسم الماضي بعد قضائه موسمين مع بولونيا في الدوري الإيطالي.

وعن انضمام تايدر، قال كومان: "لقد تحادثت معه مسبقا، هو لاعب رائع ويستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

و أضاف " هو موهبة كبيرة، ومازال يتطور فهو في عمر الـ22 عاما".