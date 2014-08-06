والد أنجلينا جولي يهاجم داعمي غزة

يبدو أنّ تضامن المخرج Javier Bardem وزوجته Penelope Cruz لم ينل إعجاب الممثل Jon Voight، والد الممثلة Angelina Jolie، الذي اتهمهما بالتحريض على السامية، وهاجم الرسالة المفتوحة التي وقعاها مع نجوم اسبان آخرين، ويتهمون فيها الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة في غزة.

فقد عبّر Voight عن إنزعاجه الشديد من الرسالة، التي دان فيها الفنانون العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعلى الرغم من أنّ الثنائي Bardem و Cruz أوضحا في اليوم التالي لتوقيع الرسالة أنّ الهدف الأساس من الرسالة كان تشجيع السلام بين الكيان الصهيوني وغزة، إلا أنّ ذلك لم يخفّف من ردة فعل Voight المؤيد لإسرائيل، حيث نشر مقالاً شديد اللهجة في مجلّة "فارايتي" رداً على الرسالة.

يذكر أنّ عدداً آخر من الفنانين أيّدوا الرسالة وتوقيعها بالإضافة الى Javier Bardem وزوجته Penelope Cruz، ومنهم المخرِجين Pedro Almodovar، وBenito Zambrano، والممثلين Lola Herrera وEduardo Noriega وRosa Maria Sarda، إضافة الى الموسيقيين Amaral وNacho Campillo.

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