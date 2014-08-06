تحرير 868 مخالفة مرورية بالوادي الجديد‎

تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد، خلال حملة مرورية شنتها علي مدار الأربعة أيام الماضية من تحرير 868 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وقال اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، إنه تم فحص 120 دراجة نارية، وضبط 52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية من خلال حملة مرورية بدأت السبت الماضي بجميع مدن وقري المحافظة، لضبط الحركة المرورية بشوارع وميادين المحافظة.

وأكد العشري أن إدارة مرور الوادي الجديد بدأت اليوم الأربعاء في تشغيل رادار لمراقبة السرعة علي طريق الخارجة – أسيوط لمتابعة التزام السائقين بالسرعات المقررة، بالإضافة إلي مخاطبة المحافظة إلي توفير اعتمادات مالية لشراء رادارات لتشغيلها بباقي مراكز المحافظة.