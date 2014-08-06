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حمص بالشمندر

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حمص بالشمندر حمص بالشمندر

الأربعاء 06-08-2014 11:08

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

 

المقادير:

 

2 حبة شمندر وسط مسلوقة ومقشرة ومفرومة

2  كوب حمص حب مسلوق 

حبة ثوم كبير مهروس

زيت زيتون (الكمية بين 1/3- ½ كوب للوضول الى السماكة المرغوبة للحمص)

عصير ليمونة متوسطة (ممكن اضافة المزيد اذا رغبت بزيادة الحموضة)

رشة كمون

ملح

2 ملعقة كبيرة خل بلسامك

طريقة التحضير :

1. يؤخذ مقدار ملعقتين طعام من الحمص على جانب لتزيين الوجه

2. توضع كل المقادير ما عدا زيت الزيتون في الخلاط او محضرة الطعام

3. تخلط ويصب زيت الزيتون بالتدريج لنحصل على السماكة التي نرغب بها

4. يزين بالحمص الحب وورقة ريحان طازج  ويقدم..
 

الكمية تكفي 6 اشخاص

 

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