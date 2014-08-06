كعكة المشمش باللوز

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

المقادير:

100 غم زبدة بحرارة الغرفة

30 غم سكر

2 صفار بيضة

2 ملعقة صغيرة فانيلا

2 بياض بيض+ 60 غم سكر

80 غم طحين كيك

40 غم لوز مطحون ناعم

30 غم لوز مطحون ناعم

علبة مشمش انصاف (نحتاج الى 9 انصاف مصفاة من الماء)

لوز شرائح

طريقة التحضير:

1. ندهن صينية مربعة صغيرة ونرشها بالطحين (8 * 8 انش)

2. نخفق الزبدة والسكر لتصبح خفيفة القوام

3. نضيف الصفار ونخفق ونضيف الفانيلا ليصبح القوام متجانس وكريمي

4. ننخل الطحين ونضيف ال 40 غم لوز ونحرك بملعقة مطاطية من الاسفل للاعلى بحركة دائرية وبخفة بدون شدة

5. في صحن آخر نخفق بياض البيض والسكر ليصبح بقوام سميك نسبيا (soft peak) يعني قريب من قوام الكريما وغير جامد تماما

6. نضيف البياض للعجينة على مرحلتين ونحرك بنفس الطريقة ليختفي البياض ونحصل على عجينة خفيفة

6. نضع 1/2 الكمية بقاع الصينية (لن تكون كبيرة)

7. نرتب انصاف المشمش بصفوف 3 صفوف بالطول والعرض

8. نضيف 30 غم اللوز المطحون على بقية العجينة ونضعها في كيس ونقص طرفه

9. نعمل بالعجينة حواف حول المشمش مثل المربعات (كاطار حول كل حبة مشمش) ونضع ايضا على حواف الصينية

10. نرش شرائح اللوز على الحواف العالية من العجينة (التي شكلناها بالكيس)

11. نخبزها على 175 من 20-25 دقيقة لتجتاز اختبار الكيك

نتركها لتبرد وتقدم

الكعكة تكفي 9 أشخاص

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