سلطة فواكه قمر الدين المجفف

الأربعاء 06-08-2014 19:37
المقادير:
-كيلوجرام ورقة من قمر الدين المجفف (عجيبنة المشمش)
-100 جرام مشمش مجفف
-110 جرام خوخ
-70 جرام زبيب
-100 جرام سكر
-50 جرام صنوبر
-75 جرام جوز
-1000 مل ماء الورد
-30 مل ماء زهر
-15 مل ماء
طريقة التحضير:
1- انقعي القمر دين في 500 مل من الماء وانقعي الزبيب والمشمش المجفف والخوخ والجوز والصنوبر في 500 مل أخرى من الماء في الثلاجة لليلة ويوم.
2- في اليوم التالي سخني خليط المشمش في مقلاة حتى تذوب جميع القطع.
3- ضعي ورقة من عجينة المشمش المجفف ليغلي ويظهر السكر.
4- اخلطيه باستخدام جهاز الخلاط حتى يصبح المزيج متماسكاً وأضيفي ماء الورد وماء الزهر
5- أضيفي الفواكه المجففة والزبيب والخوخ والمشمش الجاف والصنوبر والجوز واتركيه على نار خفيفة لتقليل سماكته قليلاً.
6. قدميه بارداً
(هذه المقادير تكفي6 أشخاص).
هذا الطبق من إعداد الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرق اوسطية في "منتجع أتلانتس النخلة"- دبي .
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