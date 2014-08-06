سلطة فواكه قمر الدين المجفف

المقادير:

-كيلوجرام ورقة من قمر الدين المجفف (عجيبنة المشمش)

-100 جرام مشمش مجفف

-110 جرام خوخ

-70 جرام زبيب

-100 جرام سكر

-50 جرام صنوبر

-75 جرام جوز

-1000 مل ماء الورد

-30 مل ماء زهر

-15 مل ماء

طريقة التحضير:

1- انقعي القمر دين في 500 مل من الماء وانقعي الزبيب والمشمش المجفف والخوخ والجوز والصنوبر في 500 مل أخرى من الماء في الثلاجة لليلة ويوم.

2- في اليوم التالي سخني خليط المشمش في مقلاة حتى تذوب جميع القطع.

3- ضعي ورقة من عجينة المشمش المجفف ليغلي ويظهر السكر.

4- اخلطيه باستخدام جهاز الخلاط حتى يصبح المزيج متماسكاً وأضيفي ماء الورد وماء الزهر

5- أضيفي الفواكه المجففة والزبيب والخوخ والمشمش الجاف والصنوبر والجوز واتركيه على نار خفيفة لتقليل سماكته قليلاً.

6. قدميه بارداً

(هذه المقادير تكفي6 أشخاص).

هذا الطبق من إعداد الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرق اوسطية في "منتجع أتلانتس النخلة"- دبي .

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