بالفيديو.. المتحدث باسم الكهرباء: هناك تعليمات بعدم قطع التيار عن المستشفيات

قال محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أحمالا من الدرجة الأولى يجب ألا تنقطع عنها الكهرباء وفى مقدمتها المستشفيات، موضحاً أن المستشفيات بها أكثر من مستوى من التأمين، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بألا تنقطع الكهرباء عن المستشفيات.

وأوضح "اليمانى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن" المذاع على فضائية "اون تى فى" مع الإعلامية "شريهان أبو الحسن"، أن فى الفترة القادمة سيكون هناك تخفيف أحمال وقدرات إضافية ستضاف ستساعد فى تخفيف مشكلة انقطاع الكهرباء.

وناشد المواطنين فى جميع المحافظات ترشيد الاستهلاك فى حالة ارتفاع درجات الحرارة وفى أوقات الذروة.