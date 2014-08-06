وزير خارجية فنزويلا: ننقل تحيات "مادورو" إلى "السيسى" والشعب المصرى

قال وزير الخارجية الفنزويلى إلياس خاو، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا مع نظيره المصرى سامح شكرى بالقاهرة: "إننا نشعر بالسعادة لأننا على أرض مصر وأتينا لنقل تحيات الرئيس مادورو للرئيس السيسى والعمل على تفعيل وزيادة العلاقات السياسية بين البلدين والعمل سويا بشكل متعدد الجوانب فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الدولى ونكرر تحيات الشعب الفنزويلى لمصر".

وقال "خاو" إنه زار اليوم مستشفى ناصر والتقى مع مجموعة من الجرحى وتعرف عن قرب للموقف الإنسانى الخطير الذى تعانى منه غزة والتعرف على المعاملة الطيبة التى يلقاها المرضى، وتوجه بالشكر إلى وزير الخارجية فيما يجرى من جهود لإحلال السلام والتوصل إلى الهدنة المؤقتة.

وقال وزير خارجية فنزويلا "تحدثنا فى المفاوضات التى تهدف للتوصل إلى هدنة بين الطرفين وبحث القضايا العالقة للتوصل إلى دولة فلسطينية حرة مستقلة ونحن نساند جهود مصر فى تقديم الدعم أمام المؤسسات الدولية، وطلبنا من الوزير شكرى تنسيق الجهود لجلب مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى والتى يتم جمعها فى فنزويلا لضحايا غزة ونقدم الدعم لحكومة السيسى".

وتابع "خاو" قائلاً: "اتفقنا مع مصر على زيادة التعاون حيث سيلتقى فى كراكاس فى أكتوبر المقبل لعقد اللجنة وسيكون هناك وفد من رجال الأعمال لبحث التعاون الاقتصادى والسياحة وفى مجال الطاقة".